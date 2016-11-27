Минобороны РФ опубликовало посвященное Дню Морской пехоты ВМФ видео

Министерство обороны РФ опубликовало видео, посвященное 311-й годовщине со дня создания регулярной морской пехоты Военно-морского флота (ВМФ) России.

День Морской пехоты отмечается ежегодно 27 ноября. В видеоролик вошли кадры, снятые во время последних стратегических учений, проводившихся Вооруженными силами России.

Морская пехота ВМФ России всегда готова успешно выполнить самые сложные задачи, на деле доказав свой девиз – «Там, где мы - там победа!», говорится в тексте к видео.

Морская пехота России - элита ВС и род береговых войск ВМФ России, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских десантов, сообщает ТАСС.