Минобороны РФ опубликовало посвященное Дню Морской пехоты ВМФ видео
Министерство обороны РФ опубликовало видео, посвященное 311-й годовщине со дня создания регулярной морской пехоты Военно-морского флота (ВМФ) России.
День Морской пехоты отмечается ежегодно 27 ноября. В видеоролик вошли кадры, снятые во время последних стратегических учений, проводившихся Вооруженными силами России.
Морская пехота ВМФ России всегда готова успешно выполнить самые сложные задачи, на деле доказав свой девиз – «Там, где мы - там победа!», говорится в тексте к видео.
Морская пехота России - элита ВС и род береговых войск ВМФ России, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских десантов, сообщает ТАСС.
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