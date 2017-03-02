Минобороны РФ опровергло заявление США об ударах по оппозиции в Сирии

Российские и сирийские военные самолеты не наносили непреднамеренных ударов по вооруженным формированиям, подконтрольным США. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Ранее сообщения о якобы нанесенных случайно ударах появились в западных СМИ, которые ссылались на американского командующего операцией против группировки ДАИШ (запрещена в России) генерала Стивена Таунсенда. По его словам, американские военные сообщили о происходящем российской стороне по специальному каналу связи, после чего авиаудары прекратились.

В Минобороны подтвердили контакты по установленным каналам связи между представителем командования авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим и его американским коллегой на авиабазе в городе Эль-Удэйд (Катар). Представитель ВВС США выразил беспокойство, что сирийские и российские самолеты при выполнении боевых задач против террористов южнее горда Менбидж могут нанести непреднамеренный удар по подконтрольным США вооруженным формированиям, пояснили в ведомстве.

Во избежание инцидентов американский офицер сообщил российскому точные координаты расположения оппозиционных сил. Эти данные были приняты к сведению российским командованием, передает ТАСС.

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