Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах в окрестностях сирийского Идлиба

Официальный представитель Министерства обороны РФ опроверг появившиеся в западных СМИ сообщения о якобы нанесенных ударах по району Хан-Шейхун в окрестностях сирийского Идлиба.

- В Минобороны России опровергли информацию, появившуюся в некоторых иностранных СМИ о якобы нанесении самолетами российских ВКС ударов в окрестностях города Идлиб в районе Хан-Шейхун. Самолеты ВКС России 8 ноября в указанном районе полетов не выполняли, и никаких ударов не наносили, - цитирует ТАСС представителя военного ведомства.

- Рекомендуем отдельным иностранным СМИ, которые дорожат своей репутацией, не поддаваться на информационные провокации организаций, называющих себя правозащитными, подобных Сирийской обсерватории, вещающей из Лондона, - добавил представитель Министерства обороны РФ.

Новости по теме
Теги:
Организации: Минобороны
Следующая новость Путин ждет в 2017 году официального визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО