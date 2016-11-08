Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах в окрестностях сирийского Идлиба

Официальный представитель Министерства обороны РФ опроверг появившиеся в западных СМИ сообщения о якобы нанесенных ударах по району Хан-Шейхун в окрестностях сирийского Идлиба.

- В Минобороны России опровергли информацию, появившуюся в некоторых иностранных СМИ о якобы нанесении самолетами российских ВКС ударов в окрестностях города Идлиб в районе Хан-Шейхун. Самолеты ВКС России 8 ноября в указанном районе полетов не выполняли, и никаких ударов не наносили, - цитирует ТАСС представителя военного ведомства.

- Рекомендуем отдельным иностранным СМИ, которые дорожат своей репутацией, не поддаваться на информационные провокации организаций, называющих себя правозащитными, подобных Сирийской обсерватории, вещающей из Лондона, - добавил представитель Министерства обороны РФ.