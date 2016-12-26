Минобороны опровергло слухи о найденных в спасательных жилетах жертвах Ту-154

Сообщения о том, что некоторые жертвы авиакатастрофы самолета Ту-154 в Сочи были обнаружены в спасательных жилетах, не соответствует действительности. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

- Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты, - постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности. С первых часов после трагедии Минобороны России вместе с другими федеральными ведомствами и службами доводят обществу и журналистам исчерпывающую и объективную информацию о ходе поисковой операции, - заявили ТАСС в пресс-службе военного ведомства.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник сообщило о том, что некоторые жертвы катастрофы были обнаружены в спасательных жилетах, что говорит о том, что людей готовили к экстренной ситуации.