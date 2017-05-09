Минобороны РФ опровергло информацию о казни российского военного в Сирии
Минобороны РФ опровергло появившуюся в СМИ информацию о казни российского военного в Сирии.
В сообщении ведомства подчеркивается, что все военнослужащие ВС РФ в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом.
В Минобороны подчеркнули, что в СМИ регулярно появляются информационные «утки» от международных террористических группировок, сообщает ТАСС.
Ранее агентство Reuters сообщило, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) опубликовала видео, на котором боевик обезглавливает мужчину, якобы являющегося сотрудником ФСБ России Евгением Петренко.
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