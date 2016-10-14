Минобороны опровергло гибель шести российских офицеров в Сирии

Министерство обороны опровергло гибель шести российских военных в Сирии. О потерях среди российских военнослужащих сообщили боевики повстанческой группировки «Файлак аш-Шам».

Как утверждают представители группировки, они «следили и наблюдали» за убитыми военными в течение более чем трех месяцев, сообщает РБК.

Российские власти официально сообщали о гибели 20 российских военнослужащих за время операции в Сирии. Самой крупной единовременной потерей стало крушение вертолета у Пальмиры, который, как утверждало Минобороны, был сбит боевиками с земли.