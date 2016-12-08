В Минобороны опровергли сообщения о причинах крушения Су-33

В Минобороны России назвали не соответствующими действительности сообщения СМИ, в которых ошибка пилота приводится в качестве причины крушения самолета Су-33 при посадке на авианосец «Адмирал Кузнецов».

Ранее первым о том, что к инциденту мог привести человеческий фактор, сообщило издание «Коммерсант». В ведомстве отметили, что расследование причин аварии продолжается. Комиссия, которая его проводит, пока никаких предварительных выводов не делала.

В Минобороны подчеркнули, что автор статьи не обращался к официальному представителю ведомства за комментариями о результатах работы комиссии, передает ТАСС.

Инцидент произошел 5 декабря. При посадке истребитель выкатился за пределы палуб корабля из-за обрыва троса аэрофиниша. Пилот успел катапультироваться и был доставлен на борт авианосца.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минобороны
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