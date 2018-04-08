В Минобороны РФ опровергли применение хлора в сирийской Думе
Информацию о применении правительством Сирии химоружия в Думе является ложной. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
«Ряд западных стран осуществляет меры информационного характера по срыву данной операции. Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами САР химического оружия», - отметил Евтушенко.
По его данным, отдельные неправительственные организации сообщили, что 7 апреля сирийские войска сбросили на Думу бомбу с хлором, передает RT.
«Решительно опровергаем эту информацию», - сказал Евтушенко.
Ранее США обратились к России с просьбой помочь предотвратить химатаки в Сирии и вместе с этим обвинили Москву в поддержке властей САР.
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