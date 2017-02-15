В Минобороны РФ опровергли информацию о переносе переговоров по Сирии в Астане

Высокопоставленный представитель Минобороны России опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о переносе переговоров по Сирии в Астане, запланированных на 15 февраля.

По словам собеседника «Российской газеты», переговоры в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии проходят, как и планировалось, в течение 15 и 16 февраля.

Он уточнил, что сегодня состоятся встречи в двустороннем формате. А в четверг пройдет пленарное заседание, в котором будут участвовать все делегации.