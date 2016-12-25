Минобороны РФ определило предположительное место крушения Ту-154
В Черном море найдено место, где затонул корпус самолета Ту-154. Минобороны России объявило, что на этом месте к обследованию дна приступили специалисты.
– Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации, – сообщили в Минобороны РФ. Поиски ведутся с помощью управляемых на расстоянии аппаратов, сообщает "Коммерсантъ".
На месте развернули световые башни. В Минобороны РФ утверждают, что поиски будут вестись круглосуточно.
25 декабря в Черное море рухнул самолет Ту-154. На борту находилось 92 человека, среди них - музыканты ансамбля Александрова, журналисты и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Пока спасателям удалось поднять на поверхность тела 11 погибших.
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