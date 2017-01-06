Минобороны объявило о сокращении группировки ВС в Сирии

Минобороны России начало сокращать группировку войск в Сирии в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов пояснил, что первой регион покинет авианосная группа в составе авианосца «Адмирал Кузнецов» крейсера «Петр Великий» и кораблей сопровождения. Подготовку к походу в пункт основного базирования Североморск корабли начнут 6 января, передает ТАСС.

Глава Генштаба отметил, что авианосная группа полностью выполнила возложенные на нее задачи и готова к дальнейшим действиям.