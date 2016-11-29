Минобороны РФ объявило о начале перелома ситуации в сирийском Алеппо

За последние сутки сирийской правительственной армии удалось кардинально изменить ситуацию в восточном Алеппо. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

- Фактически половина территории занятых боевиками в последние годы районов в восточной части Алеппо полностью освобождена, - цитируют Конашенкова «Ведомости».

«К полудню 29 ноября освобождена часть Алеппо, на которой проживает более 90 тысяч жителей и находится около 310 тысяч жилых помещений», - говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным Центра, жители Алеппо получают горячее питание и медицинскую помощь, туда доставлены десятки тонн продуктов питания и медикаментов. Для населения развернуты 150 полевых кухонь.

Конашенков опроверг заявления дипломатов США, Британии и Франции о больших потерях гражданского населения в ходе операции сирийских войск. По его словам, в ходе операции сирийских войск в Алеппо освобождены более 80 тысяч гражданских лиц, которые «служили живым щитом для террористов всех мастей».

- Именно их якобы защищали все западные политики. Но теперь выяснилось, что освобождение находившихся в заложниках у боевиков более 80 тысяч жителей Алеппо вовсе не входило в планы британского и французского МИДов, американского Госдепа и германского Бундестага, - подчеркнул Конашенков.

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