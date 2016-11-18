Минобороны РФ объясняет новые обвинения в обстреле больниц «больным воображением»

Заявление представителя Госдепартамента США Джона Кирби о якобы новых обстрелах российскими войсками сирийских больниц и госпиталей является плодом больного воображения. Такое заявление сделал генерал-майор Игорь Конашенков.

- По прошествии трех суток уже абсолютно всем стало очевидно, что якобы разрушенные в результате бомбардировок госпитали и мобильные клиники в Алеппо существуют только в воображении представителя Госдепа США Джона Кирби. Данный информационный ляп, теперь безусловно останется пятном если не на мундире, то точно на биографии адмирала Кирби, — цитирует официального представителя Министерства обороны РФ РИА «Новости».

По словам Конашенкова, если подсчитать все больницы и госпитали, которые якобы разбомбили российские ВКС, получится, что кроме госпиталей и клиник в Сирии больше никаких строений нет.

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