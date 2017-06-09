В Минобороны обвинили Штаты в сговоре с террористами в Сирии
Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что возглавляемая США коалиция и подконтрольный им «Союз демократических сил» действуют в сговоре с боевиками ДАИШ (группировка запрещена в РФ).
По его словам, это выражается в том, что главари группировки без сбоя сдают коалиции занятые населенные пункты и вместе с отрядами боевиков отправляются в районы, где действует правительственная армия Сирии.
Генерал считает, что США лишь прикрывают борьбой с терроризмом свои действия, которые на самом деле направлены на создание препятствий для продвижения армии Башара Асада, передает РИА «Новости».
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