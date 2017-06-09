В Минобороны обвинили Штаты в сговоре с террористами в Сирии

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что возглавляемая США коалиция и подконтрольный им «Союз демократических сил» действуют в сговоре с боевиками ДАИШ (группировка запрещена в РФ).

По его словам, это выражается в том, что главари группировки без сбоя сдают коалиции занятые населенные пункты и вместе с отрядами боевиков отправляются в районы, где действует правительственная армия Сирии.

Генерал считает, что США лишь прикрывают борьбой с терроризмом свои действия, которые на самом деле направлены на создание препятствий для продвижения армии Башара Асада, передает РИА «Новости».