Минобороны РФ обнародовало маршруты бельгийской авиации в районе Алеппо

Бельгийские истребители-бомбардировщики нанесли удар по курдскому селению Хасаджек в районе сирийского Алеппо, в результате которого погибли мирные жители. Это подтверждается данными о маршрутах военных самолетов королевства в воздушном пространстве Сирии 18 октября. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

- 18 октября в 1:34 по московскому времени средствами воздушного контроля был зафиксирован взлет двух военных самолетов международной коалиции с аэродрома Ас-Салти в Иордании. Хочу сразу пояснить, что у каждого летательного аппарата существует ряд уникальных признаков, которые позволяют идентифицировать их тип, - цитирует Конашенкова «Интерфакс».

Генерал подчеркнул, что самолеты были сразу же идентифицированы как F-16, принадлежащие бельгийским ВВС.

- Эти самолеты неоднократно залетали в зону обнаружения российских и сирийских радиолокационных средств ранее. С 1:55 оба F-16 совершали полет в воздушном пространстве Ирака. В 2:37 бельгийские самолеты вошли в воздушное пространство Сирии примерно в 115 км восточнее населенного пункта Дейр-Эз-Зор, - сообщил Конашенков.

Как подчеркнули в Министерстве обороны, данные объективного контроля опровергают заявление бельгийского оборонного ведомства о том, что авиация Бельгии 18 октября не выполняла полетов над территорией Сирии вблизи Алеппо.