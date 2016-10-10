Минобороны РФ назвало заявление британского министра по Сирии «невразумительным»

Министру обороны Великобритании Майклу Фэллону, прежде чем пускаться в маловразумительные рассуждения об ответственности России за ситуацию в Сирии, следовало бы сначала ответить на вопрос, что сделано самим Соединенным Королевством в этой стране. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

- Британскому военному министру, прежде чем пускаться в маловразумительные рассуждения о якобы ответственности России за ситуацию в Сирии и, в частности, в Алеппо, необходимо задуматься, а что же сделано самой Великобританией в этой несчастной стране? – цитирует Конашенкова ТАСС.

По словам генерал-майора, российская сторона регулярно доставляет гуманитарную помощь жителям разных регионов САР и прилагает немалые усилия по примирению враждующих сторон.

- Скажите, господин Фэллон, а сколько благодаря Великобритании населенных пунктов вернулось к мирной жизни, сколько фунтов гуманитарной помощи доставлено сирийцам, сколько квадратных футов территории освобождено вашей страной от террористов? – обратился к главе британского оборонного ведомства Конашенков.

- И где была Великобритания, когда ИГИЛ (запрещенная в РФ организации) почти дошел до берегов Средиземного моря, едва не превратив Сирию в террористический халифат, как это произошло вашими стараниями в Ливии? Ведь вы хозяйничали в небе Сирии до прихода российских ВКС. Так кого же надо призывать к ответственности за порождение и потворство ИГИЛ и филиала «Аль Каиды» - «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ организация), с которыми результативно борются российские ВКС? – продолжил официальный представитель Минобороны РФ.

Ранее Фэллон, выступая в эфире телеканала «Би-би-си», заявил, что Россия делает все, чтобы продлить гражданскую войну в Сирии.