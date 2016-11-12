Минобороны РФ назвало условия для новых гуманитарных пауз в Алеппо

Минобороны РФ готово рассмотреть возможность введения новых гуманитарных пауз, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, главным условием для введения очередной гуманитарной паузы в Алеппо должна стать готовность ООН к организации доставки в восточные кварталы Сирии гуманитарной помощи и эвакуации оттуда раненых и больных.

Конашенков отметил, что прошлые заявления представителей ООН о наличии предварительных договоренностей с боевиками в Алеппо оказались просто словами.

Он добавил, что все попытки автотранспорта с гумпомощью жителям Алеппо всякий раз заканчиваются обстрелами со стороны боевиков. Кроме того, транспорт не может проехать из-за минирования боевиками дорог и улиц. Об этом сообщает РИА Новости.