Минобороны назвало убийством обстрел российского госпиталя в Сирии

Обстрел оппозицией российского госпиталя в САР – «заранее подготовленное хладнокровное убийство врачей боевиками». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве возмущены тем, что Международный комитет Красного Креста расценил инцидент только как «нарушение международного права». «Это всегда и «момент истины». По отношению к подобным преступлениям понимаешь, с кем имеешь дело», - цитирует Конашенкова ТАСС. Он подчеркнул, что гибель любых медицинских сотрудников, оказывающих помощь детям, является тягчайшим уголовным преступлением.

Генерал отметил, что Россия надеялась на то, что МККК с уважением отнесется к работе врачей в Алеппо и осудит действия оппозиции. Однако комитет отделался, по мнению Конашенкова, «циничными комментариями», которые не соответствуют его высокому статусу и свидетельствуют о равнодушии к убийству российских врачей.