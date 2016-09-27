Минобороны РФ назвало плодом личной фантазии заявления МИД Исландии

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков назвал информацию об опасном сближении российских бомбардировщиков с исландским пассажирским самолетом в небе над Норвежским морем плодом личной фантазии.

"Сообщения исландских пилотов и дипломатов о якобы опасном сближении российских самолетов Дальней авиации с гражданским лайнером над акваторией Норвежского моря - не более чем плод их личной фантазии", - заявил он.

Конашенков сказал, что 22 сентября самолеты российских ВВС летели на значительном удалении от гражданских авиалайнеров, отметив, что маршрут российских самолетов проходил над акваторией Баренцева и Норвежского морей в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, сообщает ТВЦ со ссылкой на ТАСС.

Ранее в МИД Исландии заявили, что три бомбардировщика Ту-160 пролетели на 1800-2700 метров ниже авиалайнера, следовавшего из исландской столицы в Стокгольм.

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