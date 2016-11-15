Минобороны РФ назвало обвинения в авиаударах по госпиталю в Алеппо очередной ложью
Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков назвал «обыкновенной ложью» очередные сообщения о якобы имевших место российских бомбардировках госпиталя в Алеппо.
- Сообщения катарского телеканала Al Jazeera, расположенной в Великобритании «Сирийской обсерватории прав человека» и других подобных ресурсов о якобы бомбардировке самолетами ВКС России «третьего за сутки госпиталя» в Алеппо являются обыкновенной ложью, - цитирует Конашенкова ТАСС.
По словам генерала, в ходе массированного ракетного удара по объектам террористов в Сирии не было ни одной цели, расположенной в Алеппо.
- Самолеты ВКС России и ВВС Сирии уже 28 суток не наносят вообще никаких ударов по Алеппо, - подчеркнул Конашенков.
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