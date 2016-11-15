Минобороны РФ назвало обвинения в авиаударах по госпиталю в Алеппо очередной ложью

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков назвал «обыкновенной ложью» очередные сообщения о якобы имевших место российских бомбардировках госпиталя в Алеппо.

- Сообщения катарского телеканала Al Jazeera, расположенной в Великобритании «Сирийской обсерватории прав человека» и других подобных ресурсов о якобы бомбардировке самолетами ВКС России «третьего за сутки госпиталя» в Алеппо являются обыкновенной ложью, - цитирует Конашенкова ТАСС.

По словам генерала, в ходе массированного ракетного удара по объектам террористов в Сирии не было ни одной цели, расположенной в Алеппо.

- Самолеты ВКС России и ВВС Сирии уже 28 суток не наносят вообще никаких ударов по Алеппо, - подчеркнул Конашенков.