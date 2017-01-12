В Минобороны РФ назвали «уткой» сообщения об увеличении военного присутствия РФ в Сирии

Минобороны РФ опровергло информацию об увеличении военного присутствия в Сирии сообщив, что четыре штурмовика Су-25, о которых сообщил канал Fox News, были переброшены в рамках плановой ротации.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, сообщения западных СМИ об увеличении российского военного присутствия в Сирии являются примитивной пропагандистской уткой.

При этом он отметил, что российское оборонное ведомство действительно занимается сокращением группировки российских войск в Сирии, а четыре штурмовика Су-25, оборудованные современными навигационными системами и прицельными комплексами, вошли в состав российской авиагруппы в Сирии в рамках плановой ротации.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в руководстве Пентагона сообщил о прибытии на авиабазу Хмеймим в Сирии четырех штурмовиков Су-25. Об этом сообщает «Интерфакс».