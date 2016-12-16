В Минобороны РФ назвали наглой ложью сообщения о массовых жертвах в Алеппо

Выступая перед журналистами, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что сообщения западных СМИ о якобы имевших место массовых жертвах среди мирного населения при освобождении Алеппо, являются наглой беззастенчивой ложью.

- Набирает обороты новая информационная кампания. Отдельные западные политики заявляют о якобы имевших место массовых жертвах среди мирного населения в ходе операции по освобождению Алеппо. По их словам, улицы города завалены трупами, а в подвалах по-прежнему прячутся тысячи жителей. Могу со всей ответственностью заявить, что данная информация – откровенная ложь, - цитирует Рудского «Интерфакс».

По словам генерал-лейтенанта, в освобожденные от боевиков районы заходили офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон и представители Красного Креста, но «никаких трупов там не обнаружили».

- Кроме того, на весь мир, в реальном масштабе времени шла трансляция с беспилотных летательных аппаратов. Наши люди работают на земле, и мы получаем информацию из первых рук, а не из социальных сетей и сайтов боевиков, - заявил Рудской.

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События: терроризм
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