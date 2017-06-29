В Минобороны назвали британский авианосец «удобной целью»
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал хвастовством слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о превосходстве нового британского авианосца Queen Elizabeth над российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».
По словам представителя российского военного ведомства, британскому авианосцу Queen Elizabeth лучше не демонстрировать свою «красоту» в непосредственной близости от российского родственника «Адмирала Кузнецова».
Конашенков также напомнил, что российский авианесущий крейсер оснащен противокорабельным ракетным вооружением «Гранит», тогда как британский является лишь площадкой для взлета боевых самолетов и «удобной крупногабаритной морской целью».
Ранее Майкл Фэллон с уверенностью заявил, что русские будут с завистью смотреть на красоту британского авианосца Queen Elizabeth, сообщает агентство Nation news.
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