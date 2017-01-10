В Минобороны назвали бредом публикацию LifeNews о причинах крушения Ту-154

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал публикацию LifeNews о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи бредом и выдумкой издания.

По его словам, комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Конашенков также назвал недопустимыми и аморальными попытки обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования.

Ранее интернет-издание Life опубликовало материал, согласно которому причинами авиакатастрофы стали перегруженность самолета и ошибка пилота, перепутавшего рычаги управления шасси и закрылками.

Самолет ТУ-154 Минобороны РФ 25 декабря вылетел из аэропорта Сочи в Сирию, но через некоторое время после взлета пропал с экранов радаров. На борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, сообщает ТАСС.

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Места: Россия
События: происшествия
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