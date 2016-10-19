Минобороны РФ настаивает на вине Бельгии в ударах по мирным объектам в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил журналистам, что международная коалиция, в которую входит и Бельгия, регулярно ошибается при нанесении ударов в Сирии, в результате чего погибают мирные жители.

Таким образом генерал прокомментировал слова министра обороны Бельгии Стевена Вандепюта о том, что военно-воздушные силы королевства не имеют отношения к ударам по гражданским объектам в районе селения Хассаджек под Алеппо, на чем настаивает российская сторона.

- Трудно не согласиться с господином Вандепютом о необходимости избегать «побочного ущерба» и исключать любые сомнения о принадлежности выбираемой цели к террористам ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Однако хотели бы напомнить, что для стран международной коалиции, куда входит и Королевство Бельгия, подобные ошибки вовсе не являются чем-то невозможным и происходят, к сожалению, уже регулярно, - цитирует Конашенкова ТАСС.

- Именно таким образом под ударом самолетов стран коалиции оказываются свадьбы, похоронные процессии, госпитали, полицейские участки, гуманитарные конвои и даже сирийские войска, ведущие бой с террористами ИГИЛ под Дейр-эз-Зором, - продолжил генерал. - Причем к ответственности за эти «залеты» в прямом и переносном смысле никто из стран коалиции ни разу не привлекался.

Конашенков напомнил сомневающимся, что Россия располагает эффективными средствами ПВО, позволяющими «вести круглосуточный мониторинг воздушной обстановки практически над всей территорией Сирии и за ее пределами».

Ранее российские военные сообщили о том, что в районе нанесения ударов по гражданским объектам действовали истребители-бомбардировщики бельгийских ВВС.

В Бельгии факт обстрела категорически отрицают. В связи с инцидентом посол РФ был вызван в МИД королевства.

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