Минобороны РФ не нашло доказательств удара по гуманитарному конвою в Алеппо

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что силы ВКС РФ и ВВС Сирии не наносили ударов по гуманитарному конвою ООН на окраине Алеппо.

- Мы внимательно изучили видеосъемки так называемых «активистов» с места событий и не нашли никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной войны авиабоеприпаса, - цитирует его «Интерфакс».

По его словам, все разрушения, которые видны на записи – это прямое следствие пожара, «который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо».

Представитель Минобороны сказал, в связи с тем, что маршрут передвижения конвоя в понедельник проходил через территории, подконтрольные боевикам, российские военные осуществляли его сопровождение беспилотными средствами.

Он добавил, что около 13:40 весь гуманитарный груз был благополучно доставлен до конечной точки.

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