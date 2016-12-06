Минобороны Литвы инструктирует школьников на случай российского вторжения

Минобороны Литвы издало «Руководство активного сопротивления» для школьников на случай внезапного вторжения России.

В брошюре описываются различные виды российской военной техники и оружия, даются рекомендации по ведению диверсионной деятельности и оказанию гражданского неповиновение при «оккупации». Тираж издания насчитывает 30 тысяч экземпляров, сообщает «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Опасения балтийский стран относительно вероятности российского вторжения возросли после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Он неоднократно заявлял о своих намерениях наладить отношения с Москвой, а также пересмотреть позицию США по отношению к союзникам по НАТО.