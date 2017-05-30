Минобороны хочет приравнять военных к гражданским госслужащим
Министерство обороны России разработало законопроект, согласно которому военнослужащие и иностранцы-контрактники должны будут отчитываться о публикации в интернете своих персональных данных.
Данная обязанность аналогична той, что определена для гражданских государственных служащих, пояснили в ведомстве. Указанные сведения военные должны будут предоставлять в федеральный орган исполнительной власти или федеральный государственный орган, в котором законодательством предусмотрена военная служба.
В числе таковых военные комиссариаты, подразделения военной полиции, организации ВС РФ, органы военного управления, соединения, воинские части, сообщает «Интерфакс».
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