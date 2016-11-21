Минобороны РФ доказало применение боевиками в САР химоружия

Эксперты Минобороны России провели на юго-западной окраине Алеппо экспресс-идентификацию отобранных фрагментов мин и грунта из воронок, подтвердив, что боевики используют для наполнения боеприпасов белый фосфор и хлор.

Наряду с этим специалисты отобрали биопробы у четверых жителей города, пострадавших в результате применения террористами химического оружия, для их анализа в специальной лаборатории в России.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что российские эксперты продолжают работу по бору доказательств применения боевиками отравляющих веществ, сообщает ТАСС. При этом он добавил, что Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) до сих пор так и не направила своих специалистов в Алеппо, хотя российская сторона приглашала ее к сотрудничеству.