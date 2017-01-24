Минобороны Австрии хочет надеть на вернувшихся из Сирии электронные браслеты

Выступая в эфире национального радио, министр обороны Австрии Ганс Питер Доскозил заявил, что возглавляемое им военное ведомство предлагает надевать на возвращающихся из Сирии граждан электронные браслеты, благодаря которым можно будет отслеживать их местонахождение и передвижения.

- Существует несколько планов. Возможность использования электронных браслетов, которые крепятся на ногу, для тех, кто представляет потенциальную угрозу, несомненно, будет рассматриваться, - цитирует Доскозила «Интерфакс».

По словам министра, такая мера позволит повысить уровень безопасности в стране.

- Я определенно думаю, что было бы уместно, если бы такие люди находились под контролем, а власти бы знали, что они делают и с кем встречаются. Это очень важно, - сказал глава оборонного ведомства.

Кроме того, власти Австрии намерены ужесточить контроль на границах, значительно увеличить количество видеокамер и предпринять другие шаги в рамках нового «антитеррористического пакета».