Минкультуры признано потерпевшим по делу Кирилла Серебренникова
Министерство культуры России признали потерпевшим по делу о хищении госсредств руководством «Седьмой студии».
Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах. Уголовное дело было открыто по факту хищения средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Источник сообщил: «Министерство культуры России признано потерпевшим по данному уголовному делу».
Другой собеседник рассказал, что ведомство планирует подать иск с требованием возместить причиненный ущерб.
Ранее стало известно, что Минкультуры усилит контроль за расходованием бюджетных средств из-за дела режиссера Кирилла Серебренникова.
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