Минкультуры пообещало поддержку театру «Сатирикон»
Министр культуры России Владимир Мединский подтвердил готовность оказать содействие театру "Сатирикон" в будущем году, но только после утверждения федерального бюджета.
Сегодня министр встречался с директором театра "Сатирикон" Анатолием Полянкиным. Во встрече также участвовал замминистра культуры Александр Журавский, сообщает РИА Новости.
"Состоялся взаимоуважительный и доверительный разговор. Мы уважаем талант и мнение творческого лидера "Сатирикона" Константина Аркадьевича Райкина. Естественно, что театр, учредителем которого является Минкультуры России, мы в сложном положении не оставим. Как только будет утвержден федеральный бюджет, мы все вопросы решим. Министр дал такие указания", — сказал Журавский.
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