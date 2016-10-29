Минкультуры пообещало поддержку театру «Сатирикон»

Министр культуры России Владимир Мединский подтвердил готовность оказать содействие театру "Сатирикон" в будущем году, но только после утверждения федерального бюджета.

Сегодня министр встречался с директором театра "Сатирикон" Анатолием Полянкиным. Во встрече также участвовал замминистра культуры Александр Журавский, сообщает РИА Новости.

"Состоялся взаимоуважительный и доверительный разговор. Мы уважаем талант и мнение творческого лидера "Сатирикона" Константина Аркадьевича Райкина. Естественно, что театр, учредителем которого является Минкультуры России, мы в сложном положении не оставим. Как только будет утвержден федеральный бюджет, мы все вопросы решим. Министр дал такие указания", — сказал Журавский.