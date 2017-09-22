Минкультуры поддержало Алексея Учителя «рублем»

Министерство культуры предоставило режиссеру Алексею Учителю субсидии на продвижение российских фильмов во время Недели российского кино в Лондоне, где будет показана скандальная картина «Матильда».

Уточняется, что компании ТПО «РОК» и «Новые проекты», принадлежащие Учителю, в сентябре получили субсидии от Минкультуры на общую сумму 35,5 миллионов рублей.

По данный «Интерфакса», 7 сентября ТПО «РОК» получила 26,5 миллионов рублей на «производство национального фильма» и «продвижение национальных фильмов путём участия в международных кинофестивалях за рубежом».

Кроме того, вторая компания учителя – «Новые проекты» 5 сентября получила 9 миллионов рублей на «проведение российских и международных кинофестивалей в регионах России».

Сам Алексей Учитель отказался комментировать получение субсидий, попросив журналистов обратиться с данным вопросом в Минкультуры.

Согласно данным депутата Госдумы Натальи Поклонской, скандальный фильм «Матильда», ярым противником которого она является, также был снят на 280 миллионов рублей, выделенных Минкультуры.

Ранее министр культуры Владимир Мединский встал на защиту «Матильды». Он выразил недоумение ситуацией, сложившейся вокруг фильма, заявив, что не понимает, какими соображениями руководствуется Наталья Поклонская, поддерживая требования «православных» активистов о запрете картины.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» повествует о романе молодого императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Активисты, называющие себя «православными», заявили, что картина оскорбляет чувства верующих, в чем их и поддержала Поклонская. 12 сентября объединённая киносеть «Синема парк» и «Формула кино» отказалась показывать фильм из-за возможных угроз безопасности. В широкий прокат картина должна выйти 26 октября, сообщает Life.