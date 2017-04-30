Минкультуры опровергло незаконное изъятие наследия Рерихов из МЦР

Советник министра культуры России Кирилл Рыбак объявил, что сведения о незаконном изъятии наследия Рерихов из МЦР не соответствуют реальности.

Он сказал: «Никакого незаконного изъятия наследия Рерихов не происходит — это провокационное заявление».

Ранее сообщалось, что музей Востока разместит свою охрану в двух особняках в центре Москвы, где расположен Международный центр Рерихов. В МЦР такие действия сочли незаконными и заявили о намерении обжаловать это действие в суде.

Как пишет Коммерсант.ru, неизвестные захватили музей и пытались его опечатать. Однако сотрудники МЦР частично помешали захвату и предотвратили кражу картин.

В начале апреля Московским городским судом решение о передаче усадьбы Лопухиных музею Востока было признано законным.