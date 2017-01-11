Минкульту предложили сократить выступления иностранных цирков в России

Общественный совет при Министерстве культуры России выступил с идеей ограничения деятельности иностранных цирков в России.

Председатель совета Павел Пожигайло считает, что культуру следует защищать так же как интересы отечественных сельхозпроизводителей. «Нам очень важно сохранить свою цирковую школу — она у нас уникальна. Но конкурировать с Cirque du Soleil нереально из-за их огромных бюджетов», - цитирует его портал «Санкт-Петербург.ру».

По мнению Пожигайло, следует не только ввести ограничения на количество представлений зарубежных артистов в России в течение года, но и разработать минимальные требования к цирковой программе или установить специальный сбор с иностранных цирков.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: культура
Организации: Минкультуры
Следующая новость Ученые разделили лекарства на мужские и женские

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО