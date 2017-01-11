Минкульту предложили сократить выступления иностранных цирков в России

Общественный совет при Министерстве культуры России выступил с идеей ограничения деятельности иностранных цирков в России.

Председатель совета Павел Пожигайло считает, что культуру следует защищать так же как интересы отечественных сельхозпроизводителей. «Нам очень важно сохранить свою цирковую школу — она у нас уникальна. Но конкурировать с Cirque du Soleil нереально из-за их огромных бюджетов», - цитирует его портал «Санкт-Петербург.ру».

По мнению Пожигайло, следует не только ввести ограничения на количество представлений зарубежных артистов в России в течение года, но и разработать минимальные требования к цирковой программе или установить специальный сбор с иностранных цирков.