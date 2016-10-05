В Минкомсвязи РФ заявили о небезопасности одноразовых SMS для платежей

Короткие сообщения на телефон для аутентификации пользователя при проведении платежей через интернет являются небезопасными для банков. Такое мнение озвучили в Минкомсвязи России.

— Использование SMS для аутентификации несет существенные риски для безопасности, и необходимо использование других, более безопасных способов, таких как применение генераторов одноразовых паролей (TOTP — Time-based One-time Password Algorithm) с дополнительной криптографической защитой,

цитирует официальное сообщение ведомства издание "Известия".

Создание одноразового пароля на стороне пользователя – это возможность, которую используют сервисы «Яндекс.Ключ» или Google Authenticator. Речь идет о специальном приложении, которые юзеры устанавливают на свои смартфоны. Аналитики по кибербезопасности также сомневаются в полной защищенности SMS-аутентификации.