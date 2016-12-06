Министры иностранных дел стран НАТО призвали Россию остановить войну в Сирии

На встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе прозвучал призыв к России остановить насилие в Сирии и приступить к политическому диалогу всех сторон конфликта. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

- То, что мы видим сегодня в Сирии, - это гуманитарная катастрофа, вызванная наступлением сил режима Асада при поддержке России. Поэтому мы призываем к немедленному прекращению насилия и возобновлению поставок гуманитарной помощи, - цитирует ТАСС выступление Столтенберга на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии ведут планомерное и успешное освобождение восточного Алеппо от боевиков террористических организаций, которые отказываются сложить оружие и не идут ни на какие переговоры.

Российская сторона неоднократно объявляла гуманитарные паузы в Алеппо, однако боевики так называемой «умеренной оппозиции» препятствуют эвакуации из города мирных жителей, устраивая массовые расстрелы и показательные казни граждан.

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