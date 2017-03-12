Министра по делам семьи Турции выслали из Нидерландов
Нидерланды депортировали из страны министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя. Она приехала на территорию государства из Германии и хотела попасть в турецкое консульство в Роттердаме.
«Интерфакс» цитирует министра: «Попирая все демократические и общечеловеческие ценности, меня направляют в Германию через нидерландский город Неймеген. Осуждаю это решение от имени всех граждан Турции».
Кайя назвала действия властей Нидерландов «фашистскими» и заявила, что такое отношение к женщине-министру недопустимо.
Накануне Нидерланды отказались принимать самолет министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
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