Министра по делам семьи Турции выслали из Нидерландов

Нидерланды депортировали из страны министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя. Она приехала на территорию государства из Германии и хотела попасть в турецкое консульство в Роттердаме.

«Интерфакс» цитирует министра: «Попирая все демократические и общечеловеческие ценности, меня направляют в Германию через нидерландский город Неймеген. Осуждаю это решение от имени всех граждан Турции».

Кайя назвала действия властей Нидерландов «фашистскими» и заявила, что такое отношение к женщине-министру недопустимо.

Накануне Нидерланды отказались принимать самолет министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.