Министр здравоохранения РФ вылетит в Югру из-за крупного ДТП

Глава Минздрава России Вероника Скворцова вылетит в Ханты-Мансийск для организации помощи пострадавшим. Сегодня в ХМАО произошло ДТП, в котором погибли 12 человек, еще 25 госпитализированы.

Известно, что в аварии погибли 9 детей, еще 22 ребенка находятся в больницах. Участниками аварии стал автобус, перевозивший детей, грузовик и два легковых автомобиля. Известно, что автобус вез с соревнований детскую команду по акробатике. В сложных погодных условиях автобус занесло и развернуло на трассе. 5 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе объявлен траур.

Сегодня в ХМАО вылетит также спецборт с московскими врачами. Команда будет сформирована из 13 специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава России и Всероссийского центра медицины катастроф Минздрава России, сообщает "Интерфакс".