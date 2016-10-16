Министр здравоохранения Литвы скончался в результате болезни

В Вильнюсе умер 34-летний министр здравоохранения страны Юрас Пожела. Смерть наступила после продолжительной болезни.

В августе текущего года Пожела поступил в госпиталь с панкреатитом. Министра лечили в Сантаришской больнице.



– Всегда тяжело, что наше общество слишком рано покидают молодые, талантливые и энергичные люди. Юрас Пожела был ответственный, правильный, яркий представитель поколения молодых политиков, с которым были связаны надежды при создании будущего Литвы, – сказала спикер литовского парламента Лорета Граужинене.

Известно, что тело Пожелы будет кремировано. Об этом сообщает РИА "Новости".