Министр здравоохранения Литвы скончался в результате болезни
В Вильнюсе умер 34-летний министр здравоохранения страны Юрас Пожела. Смерть наступила после продолжительной болезни.
В августе текущего года Пожела поступил в госпиталь с панкреатитом. Министра лечили в Сантаришской больнице.
– Всегда тяжело, что наше общество слишком рано покидают молодые, талантливые и энергичные люди. Юрас Пожела был ответственный, правильный, яркий представитель поколения молодых политиков, с которым были связаны надежды при создании будущего Литвы, – сказала спикер литовского парламента Лорета Граужинене.
Известно, что тело Пожелы будет кремировано. Об этом сообщает РИА "Новости".
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