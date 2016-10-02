Министр внутренних дел ФРГ высказался за депортацию нелегальных мигрантов

Необходимо возобновить действие Дублинской конвенции, согласно которой власти европейских государств смогут депортировать нелегальных мигрантов в страны их первого въезда в Евросоюз. Такое заявление сделал министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.

- Я бы хотел, чтобы положения Дублинской конвенции вновь соблюдались. И мы намерены поднять этот вопрос на встрече министров внутренних дел стран-членов ЕС, - цитирует Мезьера «Интерфакс» со ссылкой на греческую газету «Катемирини».

По словам главы немецкого МВД, он в первую очередь имеет в виду Грецию, куда изначально прибывает большинство беженцев и вынужденных переселенцев из стран Ближнего Востока и Африки.

Как отмечает издание, вопрос о возобновлении действия Дублинской системы может быть рассмотрен странами членами Евросоюза в октябре.