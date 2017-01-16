Министр труда РФ озвучил примерные суммы «налога на тунеядство»

В правительстве РФ рассматриваются разные способы борьбы с теневым рынком труда, в том числе обложение налогом лиц, которые трудятся в частном секторе и являются официально безработными. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Таким лицам придется самим делать платежи в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Так, медицинская страховка по ОМС стоит регионам около 10 тысяч рублей в год на одного неработающего. А для того чтобы формировать пенсионные права, должно быть минимум 15 тысяч рублей, - приводит мнение Топилина «Вести-Экономика» со ссылкой на «Российскую газету».

Ранее в министр говорил, что размер сбора в фонд ОМС с трудоспособных граждан, имеющих доходы, но официально не трудоустроенных, может составить 20 тысяч рублей в год.

- Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют. Мне кажется, 20 тысяч рублей - это нормально. Маловато даже, - отметчал Топилин.

Вместе с тем глава ведомства заверил, что это выплаты не коснутся матерей, занимающихся воспитанием детей, пенсионеров, детей и инвалидов.