Министр транспорта не справился с бардаком в Крыму
Министр транспорта Крыма Игорь Захаров написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Глава республики Сергей Аксенов подтвердил увольнение министра, а также добавил, что Игорь Захаров, как и все предыдущие министры этого ведомства, не смогли решить главные вопросы транспорта Крыма - ликвидация пробок в Симферополе и Ялте, оптимизация движения маршрутных такси, проведение конкурсных процедур, оптимизация расписания, наличие расписания на остановках и прочих сложностей в регионе.
С 2014 года в Крыму уже сменилось четыре министра транспорта. Сообщений о том, кто будет назначен на освободившуюся должность пока не поступало, передает РИА Новости.
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