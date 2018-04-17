Министр транспорта не справился с бардаком в Крыму

Министр транспорта Крыма Игорь Захаров написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Глава республики Сергей Аксенов подтвердил увольнение министра, а также добавил, что Игорь Захаров, как и все предыдущие министры этого ведомства, не смогли решить главные вопросы транспорта Крыма - ликвидация пробок в Симферополе и Ялте, оптимизация движения маршрутных такси, проведение конкурсных процедур, оптимизация расписания, наличие расписания на остановках и прочих сложностей в регионе.

С 2014 года в Крыму уже сменилось четыре министра транспорта. Сообщений о том, кто будет назначен на освободившуюся должность пока не поступало, передает РИА Новости.