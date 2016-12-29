Министр транспорта признал нештатную работу техники перед катастрофой Ту-154

Первые официальные выводы о причинах крушения Ту-154 Министерства обороны РФ в Сочи будут озвучены в январе 2017 года, однако уже сейчас можно говорить, что перед авиакатастрофой имела место нештатная работа техники. Такое заявление сделал министр транспорта РФ Максим Соколов.

- Очевидно, что перед крушением была нештатная работа техники. Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия, - цитирует Соколова «Интерфакс».

По словам министра, окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев. Пока же на первый план выходят работы по процедуре опознания тел погибших.

- К сожалению, мы вынуждены констатировать, что основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел. Для этого при содействии Минобороны РФ нашими медиками уже взяты у всех родственников погибших необходимые биологические материалы, - рассказал Соколов.

Ранее ряд экспертов высказали мнение, что причиной крушения Ту-154 стала совокупность технического и человеческого факторов.