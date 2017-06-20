Министр транспорта МО отчитался о ликвидации ям

Глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Московской области Игорь Тресков заявил о ликвидации 60% из 327 тысяч ям, выявленных в регионе.

По его словам, еженедельно ремонтные службы устраняют до 30 тысяч ям. Полностью с ними будет покончено к 1 июля, добавил чиновник. В частности, соответствующие работы практически завершены в восьми муниципалитетах – Ивантеевке, Коломне, Лосино-Петровске, Лыткарино, Павловском Посаде, Орехово-Зуевском районе, Химках и Электрогорске.

Министр отметил, что в нынешнем году объемы ямочного ремонта увеличились втрое по сравнению с прошлым годом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».