Министр торговли США назвал удар по Сирии развлечением для Трампа после ужина

Ракетный удар по Сирии – это «развлечение после ужина» для американского лидера Дональда Трампа, заявил министр торговли США Уилбур Росс, выступая ежегодной конференции аналитического центра Milken Institute в Калифорнии.

Росс рассказал, что был свидетелем того, как Трамп в неформальной обстановке обсуждал удар по Сирии с главой КНР Си Цзиньпином после совместного ужина в резиденции Мар-а-Лаго.

«Как только подали десерт, президент обратился к господину Си и сказал, что хочет ему кое-что рассказать, а именно – о запуске 59 ракет по Сирии. Это было как развлечение после ужина», – заявил Росс, отметив, что американскому лидеру «ничего не стоило» организовать ракетный удар по сирийской авиабазе.

7 апреля США запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Американские власти считают, что с этого аэродрома сирийская армия начала предполагаемую химатаку в провинции Идлиб 4 апреля, сообщает «Федерал пресс».

Новости по теме
Теги:
Места: США, Сирия
Следующая новость В Крыму построят «Итальянскую деревню»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО