Министр торговли США назвал удар по Сирии развлечением для Трампа после ужина

Ракетный удар по Сирии – это «развлечение после ужина» для американского лидера Дональда Трампа, заявил министр торговли США Уилбур Росс, выступая ежегодной конференции аналитического центра Milken Institute в Калифорнии.

Росс рассказал, что был свидетелем того, как Трамп в неформальной обстановке обсуждал удар по Сирии с главой КНР Си Цзиньпином после совместного ужина в резиденции Мар-а-Лаго.

«Как только подали десерт, президент обратился к господину Си и сказал, что хочет ему кое-что рассказать, а именно – о запуске 59 ракет по Сирии. Это было как развлечение после ужина», – заявил Росс, отметив, что американскому лидеру «ничего не стоило» организовать ракетный удар по сирийской авиабазе.

7 апреля США запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Американские власти считают, что с этого аэродрома сирийская армия начала предполагаемую химатаку в провинции Идлиб 4 апреля, сообщает «Федерал пресс».