Министр спорта призвал наказать Поветкина за употребления допинга
Глава Минспорта России Павел Колобков заявил, что боксер Александр Поветкин должен быть наказан, если подтвердится употребление им запрещенных препаратов.
Он отметил, то в отношении спортсмена будет проведено дисциплинарное расследование. Что касается возможного завершения Поветкиным карьеры, то, по словам министра, соответствующее решение зависит только от самого боксера. «От того, насколько у него хватит силы воли и спортивной злости», - цитирует Колобкова «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Всемирный боксерский совет отменил бой Поветкина с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Причиной тому стала положительная допинг-проба россиянина. Его промоутер Андрей Рябинский подтвердил наличие в пробе запрещенного препарата остарина.
Поветкин попадается на допинге второй раз за год. В мае был отменен его бой с Деонтеем Уайлдером из-за положительного теста на мельдоний.
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