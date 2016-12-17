Министр спорта призвал наказать Поветкина за употребления допинга

Глава Минспорта России Павел Колобков заявил, что боксер Александр Поветкин должен быть наказан, если подтвердится употребление им запрещенных препаратов.

Он отметил, то в отношении спортсмена будет проведено дисциплинарное расследование. Что касается возможного завершения Поветкиным карьеры, то, по словам министра, соответствующее решение зависит только от самого боксера. «От того, насколько у него хватит силы воли и спортивной злости», - цитирует Колобкова «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Всемирный боксерский совет отменил бой Поветкина с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Причиной тому стала положительная допинг-проба россиянина. Его промоутер Андрей Рябинский подтвердил наличие в пробе запрещенного препарата остарина.

Поветкин попадается на допинге второй раз за год. В мае был отменен его бой с Деонтеем Уайлдером из-за положительного теста на мельдоний.