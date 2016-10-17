Министр образования Васильева уволила ректора МПГУ

Глава Минобрнауки Ольга Васильева уволила ректора Московского педагогического государственного университета Алексея Семенова. О причинах увольнения пока не сообщается.

В ведомстве сообщили, что вопрос о проведении выборов нового ректора университета будет рассмотрен дополнительно, сообщает ТАСС.

"Выборы должны быть организованы и проведены в полном соответствии с требованиями федерального законодательства и в соответствии с уставом МПГУ", - заключили в министерстве.

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