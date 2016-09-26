Министр образования РФ предлагает привлекать школьников к уборке классов
Министр образования России Ольга Васильева предлагает вернуть в школьную практику уборку классов и территорий образовательных учреждений учениками.
– Мы должны вернуть уборку помещений школьных, которая никак не граничит с угрозой жизни и здоровью школьника. Мы должны вернуть, прежде всего, ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет, – считает Васильева. Министр добавила, что необходимо также возродить работу школьников на приусадебных участках. По ее мнению, образовательным учреждениям стоит прекратить воспитывать потребителей, сообщает РИА "Новости".
Васильева также отметила, что школам необходимы регламенты отношений между учителями и родителями.
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