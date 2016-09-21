Министр образования пообещала вернуть астрономию в школьную программу

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева считает необходимым вернуть уроки астрономии в школьную программу

- Я считаю, что это необходимо. Если вы помните, у нас был час, и я думаю, что этот час нужно вернуть, - сказала она в среду на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности возвращения в школьную программу предмета «Астрономия». Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр отметила, что пока не может сказать, как именно предмет будет возвращаться.

- Но возврат астрономии будет точно, - сказала она.