Министр образования пообещала вернуть астрономию в школьную программу
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева считает необходимым вернуть уроки астрономии в школьную программу
- Я считаю, что это необходимо. Если вы помните, у нас был час, и я думаю, что этот час нужно вернуть, - сказала она в среду на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности возвращения в школьную программу предмета «Астрономия». Об этом сообщает «Интерфакс».
Министр отметила, что пока не может сказать, как именно предмет будет возвращаться.
- Но возврат астрономии будет точно, - сказала она.
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